Une nouvelle tête pour la SEDRAC

Le comité de la Société d’équipement de la région d’Ajoie et du Clos du Doubs a désigné ses nouveaux représentants. Selon un communiqué transmis lundi, Thierry Crétin, également maire de Basse-Allaine, reprend la présidence. Il remplace Gérard Guenat, qui avait démissionné à la fin de l’année passée après 10 ans de fonction. Gérard Struchen officiera, lui, en tant que vice-président.

Les buts de l’association restent inchangés, à savoir l’achat, l’équipement et la mise à disposition de terrains à vocation économique. Une nouvelle organisation a été mise en place pour permettre le développement de plusieurs thématiques en parallèle, au travers de groupe de travail. Comme presque toutes les surfaces à disposition de la SEDRAC ont trouvé preneur, l’essor de nouvelles zones d’activité et la reconversion d’anciennes zones sont prioritaires. Outre le développement de la zone d’activité d’intérêt cantonal SEDRAC à Courgenay, d’autres secteurs suscitent de l’intérêt, notamment celui de la Queue-au-Loup à Boncourt et d’autres identifiés au plan directeur régional.

La révision des statuts est aussi un objectif de l’entité pour ce début de législature. /comm-emu