Fusion et optimisation à La Main Tendue

La Main Tendue regroupe ces forces. L’année dernière, les associations de Fribourg et Neuchâtel ont décidé de fusionner avec celle de La Main Tendue Nord-Ouest, basée à Bienne, afin d’optimiser les ressources humaines et financières. Cette fusion est désormais officielle après avoir été acceptée par les assemblées générales des trois organisations. Ainsi, toutes les demandes issues des cantons de Fribourg et de Neuchâtel, tant de la part des autorités que des donateurs privés ou publics, pourront être « directement adressées à La Main Tendue Nord-Ouest », explique un communiqué diffusé mardi.

Ce regroupement n’a pas d’incidence sur la prise en charge des appels. En effet, les appels provenant de ces régions étaient auparavant déjà redirigés vers le poste Nord-Ouest et cela demeure ainsi. Sur les quelques 17'700 appels reçus à Bienne en 2022, 29% d’entre eux provenaient du canton de Neuchâtel, et 16% du canton de Fribourg. La mission de La Main Tendue reste donc intacte : offrir une écoute empathique 24h/24 aux personnes qui ont besoin de déposer ce qui leur pèse. /comm-gjo