Imposition des multinationales : notre dossier

Une répartition qui fait débat

Cette réforme rapportera une manne supplémentaire estimée entre 1 et 2,5 milliards de francs la première année. Concrètement, la Confédération va instaurer un impôt complémentaire qui couvrira la différence entre la charge fiscale actuelle, en dessous de 15% dans une majorité des cantons, et l’impôt minimal. Elle répartira ensuite l’argent à 75% en faveur des cantons et 25% à la Confédération. Pour la JSJ, ce mécanisme favorisera les cantons avec une faible imposition tels que Zoug ou Bâle-Ville. Le compromis satisfait toutefois la Chambre de commerce et d’industrie du Jura. Pierre-Alain Berret indique que les cantons avec peu ou pas de multinationales bénéficieront de l’argent par le biais de la péréquation financière.

Si le canton du Jura ne compte pas de grandes multinationales, plusieurs entreprises sont concernées par cette réforme, selon le directeur de la CCIJ.

Le verdict sera rendu le 18 juin dans les urnes. /alr