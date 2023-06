Incendie criminel à Courrendlin

L’incendie qui a détruit une grange dimanche à Courrendlin est d’origine criminelle. Le Ministère public le révèle ce mardi dans un communiqué de presse, en ajoutant que la police judiciaire et la gendarmerie ont pu arrêter l’auteur des faits le jour même. L’homme a reconnu avoir mis le feu à la grange. Après avoir été examiné par un médecin, il a été placé en institution, pour des raisons psychiatriques. L’enquête se poursuit sous l’égide du Ministère public. Des investigations complémentaires sont en cours pour établir le mobile du suspect et les circonstances des faits. Le procureur précise qu'aucune autre information ne sera donnée à ce stade de l’enquête.Le Ministère public écrit enfin que l’intervention des pompiers et l’aide apportée par les agriculteurs se trouvant à proximité de la grange ont permis de circonscrire le feu, dimanche. Si la grange a été complètement détruite, les flammes ne se sont pas propagées aux bâtiments alentours. /comm-cto