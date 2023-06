Un appel d'air d'ingéniosité

Une invention trop en avance sur son temps ?

Cette invention a vu le jour à la fin des années 1980. C’est le Jurassien Paul Comment qui en a eu l'idée. Il souhaitait trouver une alternative à l'utilisation des gaz liquides, responsables d'accidents parfois graves. Son idée a été concrétisée par l’entreprise Henri Schaller et commercialisée jusqu’à la fin des années 1990, puis arrêtée en raison de coûts de production trop élevés.

Mais aujourd’hui, le moment semble opportun pour l’entreprise. « Nous sommes convaincus qu’aujourd’hui, le consommateur est prêt à payer un peu plus pour le bon produit » explique Maxime Colin. Les progrès techniques actuels permettent également de réduire les coûts de production. « C’est un étudiant de la HE Arc qui a travaillé sur ce projet dans le cadre de son travail de Bachelor, explique Maxime Colin. Il est parvenu à simplifier notre régulateur. On peut remplacer les différentes pièces en métal et en caoutchouc par une seule pièce en plastique, ce qui simplifie la production. »

Aujourd’hui, l’entreprise Henri Schaller espère pouvoir séduire des acteurs du milieu de la cosmétique ou des chercheurs et des institutions locales ou nationales. « Cette nomination nous permet d’avoir une certaine visibilité. Fédérer autour de nous, retrouver d’éventuels partenaires. » L'entreprise estime pouvoir remettre le projet sur des rails concrets d'ici la fin de l'année, nous a confié son directeur Yannick Schaller. /tna