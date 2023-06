Courroux invite à l'économie d'eau

Courroux appelle ses citoyens à lever le pied sur la consommation d’eau. La commune indique dans un communiqué mercredi que les pluies de ces derniers temps n’ont pas d’incidence sur les sources du Bambois et du Solvat, dont le débit reste au plus bas. Avant d’être contrainte à prononcer des restrictions d’eau, la commune appelle ses citoyens à faire preuve de parcimonie dans son utilisation d’eau et de se limiter à l’essentiel. /comm-tna