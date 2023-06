L’AJC se dote d’une nouvelle vision

L’Association jurassienne des communes se professionnalise. L’AJC a tenu son assemblée mercredi soir à Glovelier. Ses membres se sont prononcés en faveur d’une restructuration. Un montant de 30'000 francs a été débloqué au budget 2023 pour engager un chargé de mission, ainsi qu’un autre de 20'000 francs pour le retour d’un poste de secrétaire. Il s’agissait d’une volonté du nouveau comité, formellement élu lors de cette séance pour la législature 2023-2027, afin d’avoir une AJC forte, qui soit plus performante pour amener des solutions aux collectivités. « Le but est d’orienter l’AJC vers une meilleure défense des communes, nous allons commencer par reprendre les statuts, qui datent de la fondation en 2009. Nous avons besoin de quelqu’un qui pourra nous aider dans l’opérationnel. Il en allait de la survie de l’AJC, ce n’est pas les maires en faisant des comités entre 12h et 13h30 qui peuvent traiter tous les points qui arrivent sur la table, ce n’était pas possible de continuer ainsi. Nous recherchons un chargé de missions qui a une expérience politique et de l’administration, qui puisse aller travailler dans les dossiers, avec la panoplie la plus large possible », explique le nouveau président de l’AJC, le maire de Boncourt Lionel Maître.

L’engagement de ce chargé de missions, qui devra aussi étudier les consultations et mettre en avant les points de vigilance, a suscité de nombreux débats, non pas sur le fond, mais plutôt sur la forme. Certains ont estimé que le budget proposé pour le poste était trop modeste et qu’il est nécessaire de se donner davantage de moyens, ou encore de définir préalablement les missions de l’AJC et d’élaborer un cahier des charges. La majorité des maires a toutefois suivi la proposition du comité qui souhaite pouvoir aller de l’avant pour trouver la perle rare qui viendra soumettre ces propositions.