La Raiffeisen Arena se transforme pour accueillir le Festi’Live

La Raiffeisen Arena s’apprête à vibrer non pas pour des sportifs, mais bien pour des artistes. Elle se prépare à accueillir la 1re édition du Festi’Live à Porrentruy. Ce festival de musique se tient vendredi et samedi avec Christophe Willem et Jean-Baptiste Guegan comme têtes d’affiches. Trois camions semi-remorques ont rallié l’Ajoie pour assurer un important dispositif technique prévu pour accueillir 3'500 personnes. Ce sont 25 tonnes de matériel et 10 spécialistes qui mettront en valeur les performances des artistes qui se produiront sur la scène de 160 m2. « Nous sommes venus avec 100'000 watts de sonorisation pour répondre aux doléances des artistes. Il faut faire attention à ne pas solliciter des zones où on a pas besoin d’aller et qui peuvent créer des échos qu’on ne peut pas maîtriser. Il faut aussi mettre en place des surfaces dites occultantes qui peuvent absorber une partie du son qu’on souhaite gérer », explique Luc Boyer, responsable de la sonorisation du Festi’Live pour le compte de la société neuchâteloise Soundpatch.