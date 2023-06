La destitution de membres d’autorités au menu de Pure Politique

Faut-il se doter de bases légales pour démettre des membres d’autorités exécutives et judiciaires de leur fonction en cas de faute grave ou d’incapacité durable ? Les Jurassiens sont appelés aux urnes le 18 juin prochain. Ils se prononceront sur une modification de la Constitution cantonale qui permettrait au législatif d’instaurer un processus de destitution. Le Parlement jurassien a adopté cette modification par 37 voix contre 10. C’est maintenant au peuple de se déterminer et de décider. A onze jours de ce scrutin cantonal, Pure Politique a ouvert le débat, ce mercredi soir sur RFJ. Le député UDC Yves Gigon (favorable au oui) et le président des Jeunes PLR Anael Lovis (en faveur du non) ont échangé leurs arguments. Le débat est à (ré)écouter ci-dessous :