Le Jura-Pass passe au digital

Un changement qualifié de « fondamental » fait son arrivée dans le tourisme jurassien. Le Jura-Pass deviendra digital à partir du 26 juin. Le changement a été présenté ce mercredi lors de l’assemblée générale de Jura Tourisme qui s’est tenue à Delémont. Le Jura-Pass a été lancé en 2015. Il offre un libre accès aux transports publics pour toutes les personnes qui séjournent au minimum une nuitée dans la région. L’offre passe du papier au digital via une application web. L’innovation permettra, notamment, d’être en contact permanent avec les clients durant leur séjour et de leur proposer des services et des offres complémentaires comme des activités, des manifestations ou des endroits pour manger. Le but ne vise pas forcément à accueillir davantage de touristes. Le directeur de Jura Tourisme, Guillaume Lachat, relève qu’il s’agit avant tout d’augmenter l’économie présentielle des touristes, soit que ces derniers consomment davantage de prestations lors de leur passage dans le Jura.