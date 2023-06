Un prix pour le rayonnement de l’Arc jurassien

Une récompense pour les projets valorisant l’Arc jurassien. L’association arcjurassien.ch, qui regroupe les cantons de Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud, annonce le lancement du « Prix de l’Arc jurassien ». Doté de 20'000 francs, il a pour objectif de mettre en avant des projets qui participent à valoriser l’excellence et les spécificités de l’Arc jurassien. Plus précisément, le prix récompense les initiatives qui concrétisent la Vision stratégique pour l’Arc jurassien 2040 face aux défis environnementaux, sociétaux et économiques.

Ouvert aux personnes morales ou physiques situées dans le canton du Jura, les arrondissements du Jura bernois et de Bienne, le canton de Neuchâtel ou le Jura vaudois, le prix pourra être partagé entre plusieurs lauréats.

Un jury composé de personnes emblématiques représentant les quatre cantons de l’Arc jurassien sélectionnera les initiatives candidates en fonction de leur participation au dynamisme local, de la diversité des acteurs impliqués et de leur capacité à mettre en valeur les spécificités régionales.

Afin d’être éligibles, les projets candidats doivent s’inscrire dans au moins une des catégories suivantes :