Une seconde édition pour Terrasse musicale à Saignelégier

Le mini-festival Terrasse musicale est de retour après sa première édition de l’année dernière. La manifestation est agendée sur deux week-ends, les 23, 24 et 25 juin, et les 30 juin, 1er et 2 juillet. Organisée par l’Espace culturel du Soleil, elle se déroulera sur scène ouverte, au Café du Soleil à Saignelégier. « Comme l’année dernière, la programmation sera très variée, elle devrait atteindre tous les publics. On aura une soirée folk, une soirée salsa, une soirée reggae également », explique Thomas Loosli, coordinateur de l’Espace culturel du Soleil, qui met par ailleurs en avant l’accent régional d’un événement qui verra se produire un certain nombre d’artistes locaux. Le vendredi 23 juin sera ainsi uniquement dédié à des artistes qualifiés de « découvertes régionales ». Se succéderont ensuite sur la scène les groupes Crystal or et An Lor le samedi 24 juin, l’ensemble Les P’tits Taignons le dimanche 25, les groupes Middle Cage et Orquesta La Puntualidad le vendredi 30 juin, Tortue-Tortue et Elektrees le samedi 1er juillet, avant que la Chorale l’Air de rien ne vienne clore les festivités le dimanche 2 juillet.