Deux dameuses et du matériel pour le ski de fond dans l’ancien stand de tir des Breuleux

L’association Jura ski de fond (AJSF) veut investir l’ancien stand de tir des Breuleux. Ses membres ont approuvé mercredi soir en assemblée générale à Saignelégier un projet d’investissement de 460'000 francs pour un nouvel hangar et un nouveau local matériel. L’AJSF prévoit la construction d’un garage pour deux de ses quatre dameuses à côté du bâtiment vide depuis le départ des tireurs breulotier. « Une dameuse est actuellement entreposée dans une grange à la Combe à la Biche et la 2e est chez un agriculteur ce qui n'est pas idéal pour l’entretien des machines », explique le président de l’AJSF Gilles Surdez. Les deux autres dameuses resteront dans leur hangar à Saignelégier et aux Genevez. L’édifice qui abritait l’ancien stand de tir servira, lui, de réserve centralisée pour le matériel. « On a du matériel dispersé dans différents villages et ce n’est pas pratique », poursuit Gilles Surdez.