Deux candidats des Jeunes du Centre Jura pour le National

Les Jeunes du Centre Jura lancent deux candidats dans la course aux élections fédérales du 22 octobre prochain. Aubin Montavon ainsi que Clément Piquerez ont été choisis pour figurer sur la liste des JDC pour le Conseil national. Le premier est conseiller communal de Courtételle et le second est conseiller municipal de Moutier. Les Jeunes du Centre Jura indiquent qu’ils avaient « la ferme volonté » d’inclure la cité prévôtoise dans le processus électoral jurassien, à l’aube du 50ème anniversaire du plébiscite du 23 juin 1974. La liste des JDC sera apparentée avec les deux listes officielles du Centre Jura. /comm-fco