L’école primaire de Glovelier s’engage pour la biodiversité

Le projet « Quand l’école redevient buissonnière » est arrivé à son terme à l’école primaire de Glovelier. La fin des travaux du concept qui a pour but de développer la biodiversité autour du bâtiment scolaire a été célébré ce vendredi. Le projet a été mené par les enfants et par les enseignants. Il a été soutenu par le canton du Jura et par la commune de Haute-Sorne. Les travaux se sont déroulés entre août 2022 et juin 2023. Le gazon uniforme a ainsi été remplacé par divers aménagements favorables à la faune et à la flore. Les environs de l’école comprennent, par ailleurs, une mare, une prairie fleurie, une haie vive, des arbres fruitiers, un mur en pierre sèche ou encore un hôtel à insectes. Des espaces ludiques ont également été aménagés. Le projet s’accorde parfaitement au programme cantonal « Jardins vivants » lancé en 2019. L’Etat jurassien, via son Office de l’environnement, en assure la promotion, notamment par la réalisation d’un film qui raconte toute l’aventure qui a été lancée en 2019/ comm-fco