Notsch K. : le théâtre dans la rue plutôt que sur scène

Pour elle, le théâtre se cultive et se nourrit dans la rue… Notsch K. est une artiste jurassienne de 23 ans qui est sortie il y a bientôt deux ans de la célèbre école Dimitri au Tessin. Elle présente ce samedi à 18h la première de son nouveau seule en scène Gloire et cailloux. Ce spectacle aura lieu à la cour de l’Hôtel-Dieu, en plein air, ce qui représente un vrai défi complètement assumé par Notsch K., de son vrai nom Nina Giordano : « Dans la rue, tout peut arriver », sourit-elle. Si elle a choisi la rue pour présenter sa création, c’est pour rendre le théâtre accessible à tout le monde et pour assumer une forme artistique qu’elle apprécie. /mle