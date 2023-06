Votations du 18 juin : prises de position des partis jurassiens

La loi climat fait quasiment l’unanimité

Presque tous les partis encouragent leurs sympathisants à dire oui à la loi sur le climat. Pour le Parti socialiste jurassien par exemple, le texte « représente une réponse efficace et urgente pour protéger notre environnement et notre climat ». Le PLR souligne que la loi doit permettre d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 au travers d’incitations, et non pas des interdictions ou des taxes. Seul parti à dire non à la loi, l’UDC Jura. Le parti agrarien estime que la loi ne ferait qu’aggraver la crise énergétique, en « impliquant une augmentation massive des besoins en électricité et des coûts ».

La loi Covid, boudée par l'UDC et le PEV Les Sociaux-Chrétiens

L’UDC, qui dit non aussi à la loi Covid. La section cantonale renvoie à la prise de position de l’UDC Suisse, qui écrit que « le prolongement de cette loi est inutile et antidémocratique ». Le PEV Les Sociaux-Chrétiens aussi appelle à refuser le texte, car « la situation est aujourd’hui différente de celle du début de la pandémie ». Il n’y a pas, selon ses membres, d’arguments assez forts pour une prolongation de la loi Covid. Tous les autres partis recommandent de voter oui au texte. Le PCSI souligne qu’il est important de doter la Confédération d’outils qui ont faire leur preuve. Le Centre évoque quant à lui une « sécurité pour l’avenir », en cas de réintroduction du certificat Covid en Suisse.

L'imposition minimale des entreprises en bonne voie

Autre objet fédéral : l’introduction d’un impôt minimal de 15% pour les multinationales du monde entier. Seuls les Verts et le Parti socialiste jurassiens laissent à leurs sympathisants la liberté de vote. Les autres partis cantonaux encouragent tous au oui. De manière générale, les différents groupes estiment que le texte permettra de minimiser les pertes fiscales en Suisse. Au CS POP, le oui est toutefois plus timide : ses membres pensent notamment que ce taux de 15% est trop bas pour taxer les grandes entreprises.

La modification de la Constitution jurassienne déplaît au PLR et aux Vert'libéraux

Enfin, l’objet cantonal, qui concerne la modification de la Constitution jurassienne afin d’instaurer la destitution des autorités, est plébiscité par presque tous les partis… sauf le PLR et les Vert'libéraux. Ils estiment que c’est au peuple de choisir de renommer ou non un élu. De plus, le PLR ajoute que le fait de « définir une faute grave peut laisser une place trop importante à l’arbitraire ».

Autres recommandations

L'Association jurassienne des propriétaires fonciers a fait part de sa recommandation de vote concernant la loi sur le climat : elle est en faveur du oui. Selon elle, le texte doit permettre aux propriétaires de bâtiments d'accélérer la transition énergétique grâce à des soutiens financiers. Le comité écrit encore, dans un communiqué, que le projet soumis est « équilibré ». Quant à la Chambre du commerce et de l'industrie du Jura, elle dit oui aux trois objets fédéraux. En revanche, elle ne prend pas position sur le scrutin cantonal, car il ne concerne pas l'économie. /comm-cto