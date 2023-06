Un siècle à promouvoir la montagne pour le Club alpin de Delémont

Le Club alpin de Delémont célèbre un siècle d’existence. La section a, en effet, été créée en 1923, soit il y a 100 ans. Pour marquer cet anniversaire, un week-end de fête a été mis sur pied, notamment à la cabane du Raimeux. Le club alpin de Delémont compte aujourd’hui plus de 640 membres. Il a été fondé par des Delémontains et des Laufonnais qui ont souhaité créer leur propre entité sans s’unir avec celles déjà existantes en Ajoie et en Prévôté.





Deux cabanes exploitées

Parmi ses activités, la section delémontaine s’attèle à organiser des randonnées en montagne en Suisse, mais aussi dans la région. Elle exploite également ses deux cabanes du Raimeux et du Binntal, en Haut-Valais. Selon son président, Dominique Beuchat, il s’agit aussi de « faire un travail de lobbyisme de protection de la nature et de défense de l’environnement ». Invité dans le journal de 12h15 samedi, le responsable s’est réjoui de la forte augmentation du nombre de membres enregistré durant la pandémie. « Il y a un retour à la nature et une volonté de changer le style de loisirs », ajoute Dominique Beuchat.

Située à quelques pas de la frontière italienne, la cabane du Binntal fait la fierté du Club alpin de Delémont. « Elle nous amène une certaine aura, mais aussi un apport financier puisque l’on enregistre environ 2'500 nuitées par saison. C’est l’apport principal au niveau de la caisse », précise le président de la section delémontaine.