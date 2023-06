Un bilan contrasté pour Festi’live

Festi’live n’a pas rencontré le succès espéré. Le festival de musique qui s’est déroulé vendredi et samedi soir dans la patinoire à Porrentruy s’est terminé sur un bilan en demi-teinte. Selon différentes estimations, environ 2'000 personnes ont assisté aux concerts de Jean-Baptiste Guégan, Christophe Willem et des autres groupes à l’affiche. Les organisateurs espéraient accueillir jusqu’à 5'000 spectateurs par soir. Ils ont, par ailleurs, dû faire face à plusieurs désistements d’artistes ces derniers mois. Membre du comité, Claude Farine reconnait que l’affluence est en deçà des attentes. Il souligne toutefois que les artistes ont particulièrement apprécié les infrastructures mises à leur disposition et l’ambiance au sein de la Raiffeisen Arena.

Le public présent a également été conquis par les différents concerts proposés. Certains spectateurs rencontrés samedi soir ont aussi salué la bonne qualité des installations sonores. La plupart estime dommage que le festival n’ait pas attiré davantage de monde. Les différentes annulations, les conditions météo et le prix des billets font partie des éléments mis en avant pour expliquer cette faible affluence.