12 mois avec sursis pour un délit de chauffard aux Emibois

Un citoyen fribourgeois a été condamné ce lundi à 12 mois de prison avec sursis durant trois ans et 700 francs d’amende pour délit de chauffard. L’homme, jugé en procédure simplifiée devant le tribunal pénal à Porrentruy, a été flashé en août 2021 à plus de 100 km/h au lieu de 50 sur la localité franc-montagnarde des Emibois. Sur son habituel trajet pour revenir du travail, le chauffard âgé de la cinquantaine se fait d’abord flasher à plus de 70 km/h au lieu de 50. Il ne remarque pourtant pas le radar et récidive deux jours plus tard vers 23h avec, cette fois, une vitesse beaucoup plus élevée : plus de 100 km/h, soit une limitation dépassée de 51 km/h après déduction de la marge de sécurité.





« Une leçon pour l'avenir»



Heureusement, aucun autre automobiliste ou piéton n’était présent à proximité, ce qui a facilité la mise en place d’une procédure simplifiée et une proposition de peine du ministère public au minimum légal, à savoir un an avec sursis pour ce type de fait. L’homme qui n’a toujours pas retrouvé son permis a pleinement reconnu les faits et assure regretter ces excès tout en prenant cette condamnation comme « une leçon pour l'avenir ». Il devra, en outre, payer plus de 9'000 francs de frais de procédure. Un montant élevé qui s’explique notamment par les frais d’une expertise qui a été menée sur le positionnement du radar qui s’est avéré conforme. /jpi