Le Cheval Blanc envisage de mettre la clé sous la porte

Le restaurant du Cheval Blanc à Delémont devrait très certainement fermer ses portes. En cause, une décision de justice rendue par le Tribunal de première instance fin avril qui lui impose des restrictions d’utilisation de sa terrasse située côté ouest. Cette dernière devra impérativement fermer à 19h pour éviter les nuisances sonores.





Un conflit de voisinage

Depuis 2021, un litige oppose le restaurant à des voisins qui se plaignaient du bruit excessif. Ce couple delémontain reprochait également à l’établissement de ne pas posséder de permis pour la terrasse.

S’en est suivi une longue procédure judiciaire entre les différentes autorités compétentes du Canton et de la Ville de Delémont. Il a été déterminé qu’une terrasse est exploitée par les tenanciers successifs du restaurant depuis 1985. En raison du délai de prescription, il n’est plus possible aujourd’hui d’exiger sa fermeture. En revanche, la juge administrative Carmen Bossart Steulet a décrété dans son jugement que le bruit mesuré lors d’une expertise acoustique justifie une restriction de l’exploitation de la terrasse. Elle doit donc impérativement fermer à 19h au plus tard afin de respecter les normes de bruit de la zone et la condition du permis de construire délivré en 2018.