Face à la complexité de la tâche, l'État vole au secours des élus communaux jurassiens. Il vient de publier un guide pratique pour mieux appréhender la fonction d'élu et, possiblement, s'y retrouver dans le dédale et la technicité des différentes lois et règlements. Intitulé « Les bases de l’activité communale », il s’apparente à un guide pratique de la fonction communale pour « les nuls » si l’on devait reprendre le titre de la célèbre série d’encyclopédies à destination du grand public. « La législation évolue constamment, ça se complexifie, il y a de plus en plus de lois… On s’est dit que ce serait utile d’aider les élus à entrer dans cette matière un peu rebutante aux premiers abords et de leur simplifier la tâche en faisant un guide », explique le Délégué jurassien aux affaires communales Christophe Riat qui a planché un bon nombre d’heures sur ce manuel.