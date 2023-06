Inscriptions ouvertes pour un prix en faveur de l’innovation 

Un appel à candidatures est lancé, pour le prix du Gouvernement en faveur de l’innovation et de l’excellence 2023. Doté d’une récompense de 10'000 francs, ce prix a pour but de mettre en avant des réalisations et des projets novateurs et porteurs pour l’économie jurassienne. Cette année, il sera attribué à un lauréat des secteurs secondaire ou tertiaire, comme c’est le cas tous les deux ans. Les candidats peuvent soumettre leur dossier par voie électronique auprès de la promotion économique cantonale, jusqu’au 14 août prochain : promotioneconomique@jura.ch

Les dossiers seront évalués par un jury composé de personnalités des milieux économiques. Ils seront jugés sur leur qualité, le caractère innovant du projet ou encore son potentiel de développement. La participation est ouverte à toute personne, groupe de personnes, société ou entreprise domicilié sur le territoire du canton du Jura active dans les secteurs secondaire ou tertiaire. Le prix sera remis à l’occasion de RDV ÉCO, l’événement annuel de la Promotion économique, le jeudi 16 novembre 2023 à Cinémont à Delémont. /comm-cto