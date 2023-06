Le manque de médecins préoccupe Charles Juillard

Charles Juillard veut que le Conseil fédéral se penche sur la pénurie de médecins en Suisse. Le conseiller aux Etats jurassien du Centre a déposé ce mardi un postulat sur le sujet. Le texte demande que le Conseil fédéral « examine toutes les pistes » et « formule des propositions concrètes pour assurer durablement la présence suffisante de médecins généralistes et spécialistes dans toutes les régions du pays ». Charles Juillard souhaite que la démarche soit menée avec les cantons et les milieux concernés. Il souligne que son postulat vise surtout à veiller au remplacement des médecins qui partent à la retraite ou qui cessent leur activité. Charles Juillard suggère, notamment, que « le Conseil fédéral évalue comment les praticiens pourraient être orientés vers une région du pays plutôt qu’une autre ». /comm-fco