Une nouvelle offre touristique ouvre l’appétit à St-Ursanne

Le Circuit secret de St-Ursanne s’agrémente de haltes gourmandes. Le concept lancé à Porrentruy en 2021 est développé dans la cité des bord du Doubs depuis le début du mois. Tous les samedis, sur réservation, les touristes peuvent visiter les différents lieux du parcours et en plus s’arrêter auprès de cinq prestataires pour découvrir des produits locaux. Bières artisanales, sodas régionaux, et autres préparations culinaires permettront aux curieux de mêler découvertes patrimoniales et plaisirs gustatifs. « Les gens apprécient d’allier cette visite de la ville de Porrentruy et en même temps de découvrir des spécialités du terroir », précise Audrey Fasnacht. La collaboratrice à Jura Tourisme est convaincue que le succès sera aussi au rendez-vous à St-Ursanne qui offre également un riche Circuit secret. Le but est « de l’améliorer, de compléter l’offre avec cette version gourmande ».

Dans le chef-lieu ajoulot, cette nouvelle offre connaît un certain engouement puisque l’année dernière 250 personnes ont opté pour le Circuit secret gourmand. L’objectif pour Jura tourisme est aussi d’encourager le visiteur à rester plus longtemps dans la région. De plus, en poussant la porte des commerces locaux, le touriste peut saisir l’opportunité d’effectuer d’autres achats. /ncp