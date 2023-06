Delémont dans le rouge foncé

Delémont a mal à son porte-monnaie. Les comptes 2022 bouclent sur un déficit de 3,3 millions de francs au regard du compte général, après un prélèvement de 2,5 millions dans la réserve budgétaire. Le budget prévoyait une perte de 2,5 millions. Le Conseil communal évoque de « mauvais résultats » et étend rétablir l’équilibre financier à l’horizon 2027.





Sonnette d’alarme tirée

Les autorités exécutives expliquent ces chiffres par d’importantes variations fiscales. Les revenus provenant des entreprises ont notamment baissé de 3,6 millions par rapport à 2021. Ils sont inférieurs de 1,7 million aux prévisions budgétaires. Les comptes 2022 révèlent aussi un déficit structurel. « Je ne suis pas inquiet de la situation, mais il faut tirer la sonnette d’alarme et prendre des mesures », explique le maire de Delémont Damien Chappuis. Pour rappel, le Conseil communal a commandé un audit externe pour l’organisation et les finances de l’administration. Les conclusions seront connues le printemps prochain. « On demandera des efforts aux services communaux pour absorber le découvert. Il n’est pas trop tard », dit Damien Chappuis. Si aucun licenciement n’est prévu, une réflexion sera menée lors de départs à la retraite ou de démissions quant à la reconduction des postes. Par ailleurs, le Conseil communal n’entend pas faire payer les pots cassés à la population. « On ne touchera pas à la quotité d’impôt de 1.9 », affirme le maire.