La Caisse de pensions a puisé dans ses réserves pour contenir la perte

La Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (CPJU) a vécu une année 2022 mouvementée. Son rapport de gestion pour l’an dernier, transmis ce mercredi, affiche une performance nette négative de -9,97%. Un résultat semblable à la moyenne des caisses de pensions suisses qui atteint -10,11%. Dans son communiqué, l’institution de prévoyance jurassienne pointe du doigt la hausse des taux d’intérêt. Ce facteur a impacté le rendement des placements boursiers (-16% sur les obligations et -17% sur les actions) qui constituent environ deux tiers de la fortune de la Caisse de pensions. Les placements immobiliers, qui correspondent au dernier tiers de la fortune de l’établissement, « ont tiré leur épingle du jeu et réduisent la performance négative » sur les marchés boursiers, souffle la CPJU. Mais afin d’atténuer l’ampleur de la perte, elle a dû puiser 167 millions de francs sur les 207 millions que contenait sa réserve de fluctuation de valeurs.