La nouvelle saison du CCDP sous la Loupiote

Confronté depuis le Covid à une baisse d’environ un tiers de son public, le CCDP a dû faire des choix forts dans sa programmation et a notamment mis l’accent sur la participation du public. Comme ce bal rock’n’roll dirigé par deux danseuses professionnelles sur des tubes connus de tous qui sera donné en février, ou encore ce tournoi de Jass magique pas comme les autres où tricher sera… recommandé. « On a voulu proposer des événements plus conviviaux. Proposer des choses pour tous les publics c’est un défi. On se réjouit de ces soirées un peu hors spectacles traditionnels », relève la directrice de la programmation Marie-Claire Chappuis. Dans le même esprit, une production belge ludique, « Convivialité », où les deux protagonistes vont jouer avec les facéties et aberrations de la langue française constitue l’un des coups de cœur de Marie-Claire Chappuis. « Ça renvoie à l’orthographe et à nos souvenirs d’enfance… et même encore maintenant. C’est traité avec brio ».







La création contemporaine en retrait

Si le théâtre et surtout l’humour populaire sont toujours très présents, c’est au détriment de certains arts contemporains comme la danse qui ne faisait plus recette. « Lors des dernières saisons, la création contemporaine de compagnies émergentes attirait plus difficilement du public. Vu les coûts de production de ces créations, ça devient presque impossible de les présenter », souffle la directrice de la programmation. Le CCDP a donc fait des choix pour maintenir une scène bruntrutaine active qui proposera, malgré un budget limité, une vingtaine d’événements essentiellement à l’Inter. L'institution a par ailleurs un nouveau président depuis l'assemblée générale qui s'est tenue le 9 mai dernier : Pierre-Olivier Cattin a pris la suite de Jeannine de Haller Kellerhals. /jpi