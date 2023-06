Nouvelle campagne de mesures en lien avec le projet de géothermie profonde à Haute-Sorne

L’auscultation du sol continue à Haute-Sorne. Le promoteur du projet de Géothermie profonde, Géo-Energie Suisse, annonce mercredi dans un communiqué que de nouvelles mesures géophysiques vont démarrer la semaine prochaine. Les travaux préparatoires ont débuté mercredi sur le site du forage d’exploitation et dans les environs. Dans un premier temps, Géo-Energie Jura poursuivra les tests et validations sur des instruments de mesure de la sismicité déjà démarrés en février dernier. Viendront ensuite d’autres mesures sismiques courant juillet pour mieux documenter la structure du sol et « optimiser la planification du forage d’exploration prévu au printemps 2024 » précise le communiqué. D’autres campagnes géophysiques seront menées cet automne et jusqu’à l’été 2024.





Site clôturé

Des barrières ont été posées autour du site afin d’assurer la sécurité du matériel notamment. « Ces mesures requièrent de nombreux instruments qui y seront installés durant plusieurs mois, explique Olivier Zingg, chef de projet chez Géo-Energie Suisse. Il est également de notre responsabilité de nous assurer que personne ne puisse venir sur le site » explique-t-il. /comm-tna