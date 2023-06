Ouverture des inscriptions pour la Fête jurassienne de musique 2024

Top départ pour les inscriptions à la prochaine Fête jurassienne de musique. Les sociétés de la Fédération Jurassienne de Musique (FJM) sont appelées à s’inscrire au prochain grand rassemblement de musique instrumentale qui aura lieu du 14 au 16 juin 2024 à Alle. Plus de 1'200 musiciens sont attendus, indique ce mercredi le comité d’organisation dans un communiqué. L’organisation de cette 41e édition a été confiée à la Société de Musique d’Alle.





Un programme « riche et varié »

En marge de la manifestation et de la compétition, un programme d’animation sera proposé avec en ouverture un concert de gala donné par le Cory Band, considéré par la FJM comme le meilleur Brass Band du monde actuellement. Une scène libre donnera la possibilité aux différentes formations musicales de divertir les visiteurs avec une prestation de leur choix. Le centre du village ajoulot sera également animé par la musique de parade. Enfin, d’autres animations offriront la possibilité de voir des « artistes internationaux connus et reconnus dans leur domaine ».

La Fête jurassienne de musique a lieu tous les 5 ans et représente le plus grand rassemblement de musique instrumentale de la FJM. Organisée alternativement dans le canton du Jura ainsi que dans le Jura bernois et Bienne, la manifestation donne aux différentes sociétés de musique la possibilité de se présenter et de prendre part à la compétition en formation d’ensemble de cuivre (Brass Band) ou d’harmonie/fanfare. Un concours de parade ainsi qu’un autre de tambours sont également au programme.



Retrouvez toutes les informations concernant la Fête jurassienne de musique sur le site officiel. /comm-jad