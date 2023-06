Une blessée dans un accident à Damvant

Un accident de la circulation s’est produit ce mercredi, vers 11h15, à Damvant. Une automobiliste qui circulait en direction de la France s’est déportée sur la gauche et a percuté une voiture de La Poste qui était stationnée sur le bord gauche de la route. La conductrice qui souffrait de multiples douleurs a été désincarcérée par le Centre de renforts, d’incendie et de secours de Porrentruy. Elle a été acheminée en ambulance sur le site de Delémont de l’Hôpital du Jura. Le garagiste de service a pris en charge les véhicules fortement endommagés et la police a procédé au constat d’usage. /comm-fco