Comme sur un plateau TV avec Ajoie Quiz

Un concept inédit débarque dans la région. En lieu et place d’une Escape Room, la société Ajoie Evasion à Porrentruy propose, depuis le début du mois, une nouvelle activité : l’Ajoie Quiz. Les participants, jusqu’à une douzaine, prennent place dans une salle dotée de pupitres, de buzzers et d’un écran géant. Ils pénètrent alors sur un plateau de jeu télévisé avec un public, des questions rythmées et un animateur vedette.