« Cueillir ses cerises » ou comment donner du crédit à son opinion

La Nef vous propose de « Cueillir ses cerises ». Dans sa première exposition à la Friche à St-Ursanne, l’association culturelle s’intéresse à cette expression anglaise « Cherry picking », qui évoque tous les biais de confirmation. Les différentes œuvres poussent à la réflexion sur ces chemins qu’emprunte notre cerveau. Un cerveau qui fait preuve d’une grande paresse quand il faut prendre une décision. Pour donner du crédit à son opinion, on préfère choisir des éléments qui abondent dans notre sens. A travers le travail de seize artistes, l’exposition a pour but de nous faire prendre conscience de l’existence de ces déformations. Le texte d’introduction à l’exposition commence par la phrase « Blanc, blanc, blanc, que boit la vache ? » Nombreux seront ceux qui vont répondre du lait ! Comme l’explique Azul Joliat, membre du comité, ces quelques mots illustrent « très bien ce mécanisme que notre cerveau a, qui s’appelle les heuristiques, qui est en fait une facilité des chemins de réflexion ». Ainsi les biais de confirmation influencent nos décisions. L’exposition ne donne pas de réponse, mais vise à prendre conscience : « comment je pense ce que je pense et pourquoi ».