L’école Mahana à Courgenay va fermer

Quatre années après son ouverture en octobre 2019, l’école privée Mahana basée à Courgenay va fermer ses portes à la fin de l’année scolaire en cours selon nos informations. Le Service jurassien de l’enseignement, qui avait délivré une autorisation cantonale, a confirmé à RFJ que la structure allait cesser son activité. Le bâtiment qui abrite l’école, une maison familiale rénovée que louait Mahana, a d’ailleurs déjà été mis en vente. Contactée, l’une des responsables pédagogiques, Naomi Stiefel, évoque simplement des « raisons financières ». La direction ne souhaite pas communiquer davantage avant fin juillet.





Une école « démocratique » qui pratiquait l'apprentissage libre



Les enfants actuellement scolarisés devront être réorientés. L’école Mahana se voulait « démocratique » et pratiquait l’apprentissage libre en fonction des aspirations des élèves qui pouvaient choisir d’étudier « ce qui faisait sens » pour eux. Pour son lancement, une campagne de financement participative avait permis de récolter plus de 30'000 francs. L’école vivait grâce aux frais d’inscription (7'500 francs par an pour un enfant) et quelques donateurs et sponsors. Elle accueillait une vingtaine d’élèves lors de son lancement en 2019. /jpi