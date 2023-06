La fête du village de Glovelier renaît de ses cendres

Retour vers le futur, c’est le thème tout trouvé de la fête du village de Glovelier, nouvelle génération. La manifestation se tient samedi et dimanche dans le secteur de l’école primaire. Elle fait son retour une vingtaine d’années après sa dernière édition. C’est un comité de 9 personnes qui a décidé de la faire revivre pour animer le village de la commune fusionnée de Haute-Sorne : « On s’est dit que Glovelier méritait un endroit où se retrouver. On sent ce besoin d’être ensemble avec les différentes générations et une fête de village, c’est très fédérateur et ça permet d’avoir un moment de convivialité », explique le président du comité d’organisation Michel Leoni, qui relève un bel engouement au sein des sociétés locales et de la population, ainsi qu’un important soutien des entreprises de la place.