Les maires des Franches-Montagnes sont pour un Espace Jeunes itinérant

Les maires franc-montagnards affichent leur soutien à l’Espace Jeunes du district. Réuni jeudi soir à Muriaux en assemblée générale, le Syndicat des communes des Franches-Montagnes (SCFM) a appuyé l’idée d’un projet d’animation itinérante dans les villages. L’association qui gère le lieu d’accueil situé au Noirmont veut, avec ce concept, rendre visite aux jeunes dispersés dans le district et qui n’ont pas forcément accès à son bâtiment. « Il est prévu que des animateurs se rendent en bus neuf fois par an dans chaque commune. L’itinérance ne remplacera pas le bâtiment au Noirmont mais s’effectuera en parallèle », a précisé Xavier Schaffter, maire de Montfaucon et représentant du SCFM au comité de l’association. Le projet est devisé à 300'000 francs dont 100'000 francs de dons récoltés par l’Espace Jeunes. Le Canton du Jura doit encore se prononcer sur une éventuelle prise en charge des 200'000 francs restants.





Le déficit de l’Espace Jeunes réparti différemment entre les communes

L’an dernier, l’Espace Jeunes des Franches-Montagnes a enregistré un déficit de plus de 144'000 francs. Le Canton a pris à sa charge près de 113'000 francs. Les communes taignonnes se sont partagé les quelques 31'000 francs restants. Le maire du Noirmont Gabriel Martinoli a proposé une nouvelle clé de répartition qui se base sur la fréquentation de l’Espace Jeunes visité surtout par les Noirmonniers et les Ruedisylvains. Jusqu’à présent, la commune du Noirmont prenait à sa charge 50% de la perte. Les communes proches du lieu d’accueil, Saignelégier, Les Breuleux et Les Bois, participaient à hauteur de 2 francs par habitant. Pour les autres villages plus éloignés, le montant à payer revenait à 1,51 franc par citoyen.

Avec la nouvelle formule, la commune des Bois paiera, par exemple, trois fois plus qu’actuellement, tandis que la facture de Saignelégier sera neuf fois moins grande. Pour les autres communes, la participation sera divisée par deux environ. Tous les maires présents ont applaudi la proposition de Gabriel Martinoli. Il est prévu d’utiliser la nouvelle clé de répartition dès cette année.

En revanche, le SCFM n’a pas abordé la question d’un changement de gouvernance de l’Espace Jeunes. Plusieurs bénévoles entendent quitter le comité de l’association. Cette dernière avait demandé en mars dernier l’implication des communes dans la gestion de l’entité. « Les bénévoles sont encore prêts à reste quelques temps. Mais il faudra tout de même trouver une solution rapidement », a averti Xavier Schaffter.





Comptes et budget acceptés

Les maires taignons ont aussi accepté jeudi soir les comptes 2022 du SCFM qui affichent un excédent de charges de près de 33'000 francs. Le budget 2023, aussi approuvé, table sur un déficit d’environ 4'500 francs. /nmy