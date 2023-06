Deux nouveaux camions pour le CRISP

Le CRISP renouvelle son équipement. Le Centre de renforts d’incendie et de secours de Porrentruy accueille deux nouveaux véhicules. L’un est destiné à la lutte contre les hydrocarbures, l’autre à la désincarcération. Ils remplacent deux autres camions vieux de plus de 20 ans, et représentent « ce qui se fait de mieux en Suisse à l’heure actuelle », explique Nicolas Dobler, commandant du CRISP. Le coût total des deux véhicules s’élève à un peu moins du million de francs. Par ailleurs, deux tonnes-pompes, servant au combat contre le feu, devraient arriver l’année prochaine, là aussi en remplacement de matériel vieillissant. /comm-tbe