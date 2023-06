Horia SA souhaite s’agrandir

Horia SA entend doubler la taille de ses locaux. L’entreprise de Courtételle, qui fabrique notamment des outils pour l’industrie horlogère, a, dans cette optique, récemment déposé une demande de permis de construire. « Nous voulons amener d’autres machines pour pouvoir produire plus, sans avoir besoin de faire de sous-traitance, ce dont nous n’avons pas forcément envie », explique Philippe Maître, directeur de Horia SA. Pour cela, des locaux plus adaptés aux besoins de l’entreprise, donc plus grands, sont souhaitables : « Il nous faut pouvoir structurer les lieux de travail pour que les employés se sentent à l’aise, qu’il y ait de l’espace qui puisse garantir une certaine hygiène », poursuit Philippe Maître. Coût estimé des transformations : entre 2,5 et 3 millions de francs.

Horia SA, qui compte actuellement une quinzaine de collaborateurs, pourrait voir arriver de travailleurs supplémentaires à la suite de ces aménagements, mais les prévisions restent encore floues. Le dépôt public de la demande de permis court, lui, jusqu'au 17 juillet. /tbe