L’ECA Jura secoué, mais solidement attaché

L’ECA Jura a vécu une année 2022 très compliquée, mais peut s’appuyer sur ses reins solides. L’Établissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention a bouclé 2022 sur un bénéfice de 2,6 millions de francs. Mais pour obtenir ce résultat positif, il a dû réaliser un prélèvement de 22,3 millions dans la provision en lien avec les placements financiers. Les titres et les placements de capitaux ont en effet produit un rendement négatif de 12,9% l’an dernier. L’Établissement n’a donc pas échappé aux turbulences des marchés financiers, ce qui a plombé le résultat final. « Nous ne garderons pas 2022 en mémoire, mais la situation reste saine », rassure la ministre jurassienne des Finances Rosalie Beuret Siess, présidente du Conseil d’administration. Sans ponction dans la provision, l’établissement aurait essuyé une perte de 20 millions l’an dernier.

L’ECA Jura a donc de la ressource. « Nous avions une provision de 32 millions pour faire face à la situation. Il en reste désormais 10 en caisse. Mais la pérennité de l’ECA n’est pas remise en cause ! Nous avons d’autres provisions. Et si nous prenons les résultats financiers sur 10 ans, nous avons des moyennes de rendements annuels positives, de plus de 3%. Par ailleurs, 2023 s’annonce déjà nettement meilleure puisqu’à fin mai, nous avons compté sur un résultat positif à hauteur de 4% », explique le directeur François-Xavier Boillat.





Feu et éléments de la nature

Du côté des sinistres, l’ECA Jura en a recensé l’an dernier 195 par le feu, pour un coût total de 2,5 millions de francs. Quant à ceux dus aux éléments de la nature – notamment la grêle et le vent – ils ont coûté 3,9 millions, pour un total de 1'300 dossiers. L’évolution du coût des sinistres reste stable. Quant aux assurés, ils bénéficient toujours pour cette année 2023 d’un rabais de 10% sur les primes.

Le rapport de gestion 2022 de l’ECA Jura peut être consulté ici. /rch