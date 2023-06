Les enfants imaginent leur paradis des chats

A quoi ressemblerait le paradis des chats? C'est la question à laquelle ont tenté de répondre le dessinateur Vincent et son jeune public samedi à Delémont BD. L'auteur suisse de bande dessinée donnait un atelier de dessin. Assis en face du public, il a dessiné en direct sa version du paradis des chats, filmé par une caméra pour que les spectateurs puissent s'inspirer, ou non, des traits du dessinateur. « Je me suis inspiré de la phrase d'une petite fille entendue lors d'un atelier au Salon du livre à Genève. Elle a dit : le paradis des chats, c'est l'enfer des souris. C'est ce que je vous propose de dessiner aujourd'hui » a expliqué Vincent au public.