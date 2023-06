Un porte-voix pour les femmes migrantes

Raconter les épreuves des femmes migrantes. Une exposition s’est ouverte hier soir à la bibliothèque cantonale à Porrentruy. Intitulée « Migration : voix des femmes » propose de découvrir plusieurs portraits de femmes romandes qui ont dû fuir leur pays d’origine. La tenue de cette exposition à Porrentruy est le fruit d’une collaboration entre le Bureau de l’intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme, la déléguée à l’Egalité entre femmes et hommes, la Bibliothèque cantonale jurassienne et la Fédération interjurassienne de coopération et de développement (FICD). Cette exposition itinérante accompagne le livre du même nom écrit par l’auteur vaudoise Nicole Von Kaenel. « J’ai choisi de faire des portraits de femmes migrantes car ont les voit moins, on les entend moins. Et puis j’avais aussi l’impression que les femmes se livrent mieux, sont plus honnêtes et vont plus chercher au fond d’elles l’émotion, ce qui fait que quitter un pays c’est pas simple. »





Des épreuves qui ne s’arrêtent pas à la frontière

Les difficultés rencontrées par ces femmes n’ont pas pris fin une fois arrivées en Suisse. Dans leur nouveau pays d’accueil, il a fallu se battre pour s’intégrer. « C’est une épreuve, raconte Nicole Von Kaenel. Pour s’intégrer, il faut impérativement apprendre le français. Et c’est une langue très compliquée. Mais toutes sont reconnaissantes et ce qui ressort c’est le sentiment de sécurité. Tout à coup, se réveiller dans un pays où les bombes ne sautent pas c’était quelque chose d’important. »





Le spectre de l'initiative Schwarzenbach

Ces onze témoignages sont également accompagnés d’informations sur la politique migratoire de la Suisse. Un moyen de contextualiser et prendre du recul selon Nicole Von Kaenel. « Avec ces témoignages on est dans l'intime. Les insérer dans le contexte plus large de la politique migratoire de la Suisse permet d'aller dans le général. Et de rappeler que la Suisse n'a pas toujours ouvert grand les bras. A certains moment, on accueillait des travailleurs qui devenaient indésirables une fois leur travail accompli. »