Des médailles jurassiennes aux journées de Procap

Le Jura fait une récolte de médailles au Tessin lors des journées de Procap. Les équipes de Porrentruy et Delémont ont participé à l’événement « mouvement et rencontres » le week-end dernier à Tenero au Tessin. Plus de 550 athlètes se sont affrontés en athlétisme, en natation et dans des estafettes. Les Jurassiens se sont mis en évidence en empochant 13 médailles. /comm-msc