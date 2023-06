Moutier a fêté au rythme du rap celtique

Le rap celtique a conquis les Prévôtois. La 2e édition du Festival de la Liberté s’est déroulé samedi soir à Moutier. Dans une ambiance surchauffée, inclusive et rassembleuse, la tête d’affiche de la soirée, le groupe breton Manau, a attiré les foules. Le président du comité d’organisation du Festival de la Liberté est très satisfait à l’heure du bilan. « C’était encore mieux qu’on espérait ! » s’est réjouit Nicolas Terreaux. Les organisateurs ont compté un peu plus de 3'500 personnes au centre-ville, c’est environ 1'000 de plus que l’année dernière. Une réussite que le comité doit notamment à la venue du groupe mythique, mais aussi à l’aspect inclusif de la fête. Nicolas Terreaux voulait un festival inclusif et rassembleur, un objectif qui a été gentiment atteint, selon lui. Il n’y avait pas d’énorme drapeau jurassien sur l’Hôtel-de-ville, ni même de plus petits exemplaires dans la fête, relève le président du comité d’organisation.