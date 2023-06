Un crédit de 900'000 francs qui passe la rampe facilement à Courtételle

Courtételle dit un grand OUI au crédit destiné au renouvellement des installations de chauffage de bâtiments communaux. Les citoyens ont accepté le crédit de 900'000 francs à 80,1 % dimanche (489 OUI contre 106 NON, 13 bulletins blancs et 2 nuls). Cette somme est destinée aux bâtiments de l'administration, de la Maison de l'enfance, de l'abri de protection civile et du complexe scolaire. Le taux de participation s'élève à 29,65%. /tna