Votations fédérales : les résultats dans le Jura

« Oui » à la loi Covid-19

Les Jurassiens ont accepté la modification de la loi COVID-19 par 60,7% des voix avec 10'365 suffrages et 32,3% de participation. Sur les 51 communes jurassiennes, 9 ont refusé l'objet. Les plus hauts taux de refus se trouvent à Ederswiler avec 92,3 % de « non », à Beurnevésin avec 58,3 % de refus et à Mettembert avec 55,3 %. Les communes de Saulcy et de La Baroche affichent toutes deux un résultat serré avec respectivement 50,6% de « oui » et 50,9% de « non ». Les communes les plus favorables sont Delémont avec 71,9% d'acceptation, Les Breuleux avec 70,9 % et Montfaucon avec 68,3 %.