Grandes vacances et grand chantier pour le futur directeur du collège Stokmar

Ramener de la sérénité

Patrick Bandelier n’a pas voulu s’imposer dans cette nouvelle fonction. Il assure qu’il ne se serait pas présenté si un autre enseignant de Stockmar s’était intéressé au poste. Le futur directeur se réjouit de collaborer avec son adjoint à Thurmann, Mathieu Chaboudez, qui prendra la direction du collège. Mais la première tâche pour Patrick Bandelier sera de « ramener une certaine sérénité au collège Stockmar ». Après l’affaire d’agression sur un enseignant, dans la foulée un débrayage puis la démission du directeur Jacques Schlienger, et pour finir une lettre anonyme, « beaucoup d’enseignants ont vécu des moments difficiles ». Le nouvel homme fort de Stockmar veut « aller de l’avant et construire quelque chose qui soit dans un climat serein et plus tranquille ». Quant à la cohésion d’équipe, « l’idée c’est de trouver un objectif commun pour le corps enseignant ». Patrick Bandelier espère laisser ces différents événements derrière. /ncp