Un nouveau directeur artistique à trouver pour Delémont’BD

Une page se tourne pour Delémont’BD. Son directeur artistique, Philippe Duvanel, a décidé de quitter son poste en septembre prochain. L’annonce a été faite ce lundi matin dans le communiqué qui dresse le bilan de la 9ème édition qui s’est achevée dimanche. Philippe Duvanel a dirigé le festival delémontain consacré à la bande dessinée depuis la création de la manifestation en 2014. Il a ainsi passé plus de neuf ans à la tête de Delémont’BD et souhaite passer le témoin. Le Conseil de fondation de la manifestation ainsi que la ville de Delémont tirent « un immense coup de chapeau » à Philippe Duvanel et lui expriment leur « infinie gratitude pour l’extraordinaire travail qu’il a accompli ». L’organisme devrait « faire part d’ici à la fin de l’été de ses dispositions sur les formes de remplacement de Philippe Duvanel ». /comm-fco