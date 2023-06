Des coups de couteau pour se défendre ou blesser ?

Une rixe sanglante sur fond de transaction de drogue. Voilà le décor de l’affaire qui occupe la cour pénale du Tribunal de première instance de Porrentruy. Trois hommes ont été auditionnés aujourd’hui. Deux d’entre eux sont prévenus et plaignants. En mars 2021, les trois jeunes gens se retrouvent à Courrendlin pour conclure une vente de 400 grammes de marijuana. Mais les acheteurs n’avaient pas l’intention de payer la marchandise et pensait faire peur au vendeur en utilisant un pistolet soft air. S’en suit une bagarre avec des tirs et des coups de couteau. L’un d‘eux est grièvement blessé.

Dans l’acte d’accusation figure, pour les trois, la tentative de meurtre. Les acheteurs en tirant avec un pistolet à air comprimé sur le vendeur qui, lui, a asséné deux coups de couteau. Selon lui, c’était de la légitime défense. Il affirme être la victime dans cette affaire. Le jeune homme dit avoir arraché la lame des mains d’un des acheteurs. Mais ses déclarations ont varié à plusieurs reprises au cours de l’instruction, alors que les propos des deux autres individus correspondent. Le couteau ne leur appartenait pas. Ils étaient venus avec le pistolet dans le but de l’intimider. Selon le procureur, c’est bien le vendeur qui a sorti la lame en premier en comprenant que la transaction n’allait pas se dérouler comme prévu. Il aurait alors été touché par un projectile. Mais pour le Ministère public, il aurait dû comprendre de suite que c’était des balles en caoutchouc qui ne mettaient pas sa vie en danger. Sa riposte ? Deux coups de couteau d’une violence telle que le pancréas a été touché, blessant grièvement la victime qui aujourd’hui à l’âge de 28 est déclarée invalide. Le procureur ne retient donc pas la tentative de meurtre pour les deux acheteurs qui encourent 180 jours-amendes avec sursis pour tentative de contrainte. Le vendeur est quant à lui passible de délit manqué de meurtre avec à la clé 4 ans de prison ferme. Le jugement sera rendu lundi après-midi. /ncp