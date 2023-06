La cure de jouvence de la tête du puits de mine de Delémont

La tête du puits de mine de Delémont a fait peau neuve. Les travaux de restauration qui ont coûté 1,3 million de francs – financés par divers dons et subventions – ont duré trois ans et sont désormais terminés. Le bâtiment rénové a été inauguré ce mardi soir en présence d’une centaine de personnes, dont des représentants des autorités fédérale, cantonale et communale. Oliver Martin (chef de la section « Culture et Bâti » à l’Office fédéral de la Culture), Martial Courtet (ministre jurassien de la Culture) et Damien Chappuis (maire de Delémont) se sont exprimés durant l’événement.





Exposition muséale permanente

Le lieu historique a donc subi un coup de neuf, tout en préservant ses spécificités de l’époque où les mineurs exploitaient le minerai, entre 1917 et 1926. « On peut continuer de comprendre l’aménagement des locaux pour l’ascenseur de la mine et la machinerie. Les touches neuves sont discrètes et respectent le bâtiment », explique Régis Froidevaux, le président de l’Association de la Tête du Puits de Mine (ATPM). Le public aura l’occasion de découvrir le site lors de portes ouvertes le 23 juin (10h-16h) et le 25 juin (10h-16h). Une exposition muséale permanente verra par ailleurs le jour l’an prochain sur place. « Elle concernera les mines et toute l’histoire liée, à savoir l’extraction du bois, du charbon, les fonderies et toutes les industries en rapport avec le fer qui ont permis le développement industriel et démographique de la région de Delémont », précise Régis Froidevaux. L’exposition sera ouverte ponctuellement ou sur rendez-vous.

La tête du puits de mine pourra être louée pour organiser divers événements. « Le but est d’en faire un lieu de mémoire, pas une simple sculpture que l’on regarde en passant sur la route. Nous voulons que les gens puissent aller dans ce bâtiment pour des conférences, des séminaires d’entreprises, des expositions ou des apéritifs de mariage », indique Régis Froidevaux.

L’inauguration de ce mardi est une nouvelle étape pour l’ATPM, créée en 2013 pour sauver ce bâtiment unique de la destruction. L’association a pour but de mettre en valeur le patrimoine lié à l’exploitation du fer dans la vallée de Delémont et de le faire connaître. /rch