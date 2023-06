Les exportations horlogères progressent encore en mai

La croissance des exportations horlogères suisses a retrouvé un rythme soutenu en mai. Elle a atteint 14,4% pour une valeur totale de 2,3 milliards de francs, après un gain de 6,8% en avril. En cinq mois, les envois de garde-temps helvétiques ont dépassé la barre des 10 milliards de francs, s'établissant à 10,9 milliards, et se situent 11,3% au-dessus de leur niveau de 2022, indique mardi la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH).

Les montres en métaux précieux ont connu de fortes hausses pendant le mois sous revue, aussi bien en nombre de pièces (+20%) qu'en valeur (+15%), totalisant 850,6 millions de francs. "Elles ont nettement contribué à la progression totale, de même que les garde-temps bimétalliques", dont la valeur a bondi de 27% à 354 millions de francs.





Singapour à la traine

Parmi les six principaux marchés, seul Singapour a reculé (-1,7%). Les Etats-Unis (+9,8%) ont rapidement effacé la baisse d'avril et retrouvé une croissance robuste. La Chine a vu son niveau multiplié par 2,5, en raison d'une base de comparaison favorable, sans toutefois égaler la situation atteinte avant le confinement de Shanghai (-10,1% par rapport à mai 2021). Parallèlement, Hong Kong (+19,2%) a poursuivi son redressement rapide. Les exportations horlogères à destination du Japon (+11,0%) se sont montrées très solides et ont réalisé un de leurs meilleurs résultats mensuels. Les envois vers le Royaume-Uni se sont étoffés de presque 7%.Les marchés européens ont affiché une hausse de 8,8% en moyenne. La France a peiné (-2,9%) quand l'Italie (+23,1%) s'est démarquée.

La tendance reste "très positive pour l'ensemble des marchés". Seule la Corée du Sud (-22,4% en mai et -14,0% depuis janvier), toujours en mal de touristes chinois, a vu son résultat se détériorer significativement. /ATS